Канчельскис: не буду подводить итоги для российского футбола, варимся в собственном соку

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Аль-Хиляля» и ряда других клубов Андрей Канчельскис высказался по поводу итогов российского футбола за прошедший 2024 год.

«Не буду подводить итоги для российского футбола в 2024 году. Наша сборная не играет, и клубы не участвуют в еврокубках. Мы варимся в собственном соку. Все друг друга знают и понимают. Даже бывают такие моменты, когда футболисты выходят на матчи не с тем желанием и настроем.

У игроков особый настрой на матчи Лиги чемпионов или сборных, а здесь приезжаешь в Оренбург и играешь на искусственном поле. Есть же какая-то разница? Я уверен, что у иностранцев нет желания играть в футбол. Не хочу обижать «Оренбург», но такова нынешняя реальность.

Раньше так на матчи с «Амкаром» выходили, где было полное безобразие с полем. Футболисты тогда думали, чтобы матч как можно быстрее закончился. Тот же «Зенит» в последних матчах показал, что футболисты просто не настроились. Всё равно нам надо быть в тонусе и держаться. В любой момент всё может измениться.

Понятно, что кому-то из иностранцев поднадоел российский чемпионат и он хочет уехать. Но у тебя есть контракт с клубом – будь добр выполняй его условия. Ты же знал, куда едешь», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.