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Бывший игрок «Зенита» Панов назвал команду-разочарование по итогам первой части сезона РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Панов назвал команду-разочарование по итогам первой части сезона РПЛ
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Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов назвал команду-разочарование по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

— Разочарование первой части сезона?
— Конечно, «Оренбург». Они меня огорчили. Достаточно боевая команда, но восемь очков — очень мало, — приводит слова Панова «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей клуб отделяет шесть очков. У команды всего одна победа в сезоне в РПЛ.

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025 возобновится 28 февраля матчем 19-го тура «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

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