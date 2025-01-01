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Александр Бубнов назвал топ-5 российских футболистов в 2024 году

Александр Бубнов назвал топ-5 российских футболистов в 2024 году
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Бывший футболист Александр Бубнов определился с топом российских игроков в 2024 году.

«В России сейчас, без сомнений, не хватает ярких футболистов. Если определять символическую сборную, то на всех позициях, кроме вратарской, можно ставить только легионеров. Молодым игрокам трудно развиваться из-за засилья иностранных футболистов. Поэтому в 2024 году приходится выбирать из весьма ограниченного круга претендентов», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Топ-5 российских футболистов по версии Александра Бубнова:

1. Александр Головин («Монако»).
2. Максим Глушенков («Зенит»).
3. Максим Осипенко («Ростов»).
4. Константин Тюкавин («Динамо» Москва»).
5. Алексей Батраков («Локомотив»).

В текущем сезоне чемпионата Франции 28-летний Александр Головин провёл 13 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету шесть игр и одна голевая передача в Лиги чемпионов.

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