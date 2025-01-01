Экс-игрок «Спартака» Ловчев: красно-белым для усиления игры нужны два футболиста в атаку

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о составе красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас в игре «Спартака» так сложилось, что три человека нашли друг друга – Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Тео Бонгонда. И в последнее время очень прилично заиграл пришедший из венгерского «Ференцвароша» Маркиньос.

Но ведь всё равно, если кто-то из них сломается, нужен игрок на замену. И в последнее время очень прибавил Наиль Умяров, хотя до этого кто только его, откровенно говоря, не лягал. Все считали, за счёт чего же его ставят в основной состав. Но и ему нужна хорошая подмена», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025 возобновится 28 февраля матчем 19-го тура «Динамо» Махачкала — «Локомотив».