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«Брентфорд» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30

«Брентфорд» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 1 января, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Брентфорд» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Микеля Артеты набрала 36 очков за 18 матчей. «Брентфорд» находится на 12-й строчке, заработав 25 очка за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков.

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