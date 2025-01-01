Кирилл Набабкин: в 2025 году желаю российскому футболу быть красивым

Бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за медийный «СКА-Ростов», Кирилл Набабкин сделал своё пожелание российскому футболу в наступившем 2025 году.

«В новом году желаю российскому футболу быть красивым. Будем надеяться и верим, что в 2025 году наши команды вернутся на международную арену», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».