«Чтобы всё сложилось и мы вернулись на свою нишу». Ташуев высказал пожелания на 2025 год

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказал пожелания в адрес российского футбола на 2025 год.

«Хочу пожелать, чтобы нас радовал зрелищный, атакующий футбол со множеством голов. Это самое главное, ради чего мы работаем — футболисты и тренеры. Если брать профессиональную сторону, все хотим вернуться на международный уровень и показать там состоятельность, потому что сегодня очень много молодых и талантливых ребят подрастает. И сборную России в будущем также будет очень интересно сравнить на международном уровне. И пожелание — чтобы, дай бог, в 2025 году всё сложилось и мы вернулись на свою нишу, на которой были всегда», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.