«Он чудит». Экс-игрок «Зенита» Панов — о вратаре «Спартака» Максименко

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов высказался по поводу вратарской линии московского «Спартака». Основным голкипером красно-белых является Александр Максименко.

— Вратарь?

— Максименко проводит сезон уверенно, мне он нравится как голкипер. Но он нестабилен, чудит. Помните гол в Оренбурге? Ему надо исключить такие моменты, и всё будет хорошо. Однозначно, он один из лучших вратарей нашего чемпионата, но были определённые проблемы, — приводит слова Панова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Максименко сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.