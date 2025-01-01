Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он чудит». Экс-игрок «Зенита» Панов — о вратаре «Спартака» Максименко

«Он чудит». Экс-игрок «Зенита» Панов — о вратаре «Спартака» Максименко
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов высказался по поводу вратарской линии московского «Спартака». Основным голкипером красно-белых является Александр Максименко.

— Вратарь?
— Максименко проводит сезон уверенно, мне он нравится как голкипер. Но он нестабилен, чудит. Помните гол в Оренбурге? Ему надо исключить такие моменты, и всё будет хорошо. Однозначно, он один из лучших вратарей нашего чемпионата, но были определённые проблемы, — приводит слова Панова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Максименко сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Ловчев: красно-белым для усиления игры нужны два футболиста в атаку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android