Валерий Карпин опубликовал новогоднюю фотографию с женой

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в социальных сетях опубликовал совместную фотографию с женой с празднования Нового 2025 года.

Фото: Из личного архива Валерия Карпина

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ростов» на своём поле примет московское «Динамо» 2 марта.

В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Все матчи россияне сыграли «на ноль», победив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).