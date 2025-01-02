Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин опубликовал новогоднюю фотографию с женой

Валерий Карпин опубликовал новогоднюю фотографию с женой
Комментарии

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в социальных сетях опубликовал совместную фотографию с женой с празднования Нового 2025 года.

Фото: Из личного архива Валерия Карпина

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ростов» на своём поле примет московское «Динамо» 2 марта.

В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Все матчи россияне сыграли «на ноль», победив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Материалы по теме
Как клубы РПЛ и сборная России поздравляют с Новым годом. Много юмора, милоты и подколов
Как клубы РПЛ и сборная России поздравляют с Новым годом. Много юмора, милоты и подколов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android