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«Будьте добрее друг к другу». Александр Соболев поздравил подписчиков с Новым годом

«Будьте добрее друг к другу». Александр Соболев поздравил подписчиков с Новым годом
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев в социальных сетях опубликовал новогоднюю семейную фотографию.

Фото: Из личного архива Александра Соболева

«Всех с Новым годом! Будьте добрее друг к другу», — написал Соболев под фотографией в телеграм-канале.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 11 матчей за «Зенит», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету пять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

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