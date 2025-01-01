«Будьте добрее друг к другу». Александр Соболев поздравил подписчиков с Новым годом

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев в социальных сетях опубликовал новогоднюю семейную фотографию.

Фото: Из личного архива Александра Соболева

«Всех с Новым годом! Будьте добрее друг к другу», — написал Соболев под фотографией в телеграм-канале.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 11 матчей за «Зенит», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету пять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).