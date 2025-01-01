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Ананко: желаю в 2025-м мирного неба, никаких пандемий и возвращения на международную арену

Ананко: желаю в 2025-м мирного неба, никаких пандемий и возвращения на международную арену
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Девятикратный чемпион СССР и России Дмитрий Ананко сделал своё пожелание российскому футболу в наступившем 2025 году.

«В наступающем году хочу пожелать всем нам мирного неба над головой и больше никаких пандемий. Чтобы все были здоровы и счастливы. И чтобы весь наш спорт вернулся на международную арену. Россия — мощная спортивная держава, которая задаёт тон во многих дисциплинах.

Я даже не знаю, как сейчас выглядят художественная гимнастика, фигурное катание или синхронное плавание, где мы вообще лидирующие позиции занимаем. Мировое фигурное катание или художественная гимнастика деградируют без нас», — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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