Шпилевский: загадал на Новый год, чтобы «Арис» снова достиг вершины

Главный тренер киприотского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что загадывал в новогоднюю ночь.

— Что загадали в Новый год?

— В первую очередь здоровья мне и моим близким. Это основное. И второе — не от нас зависит, всё, что во мне было, дай бог, так и осталось — чтобы фортуна нам улыбнулась и мы снова достигли вершины.

— С точки зрения личных амбиций и перспектив что-то загадывали?

— Я уже перестал думать, что будет через месяц или через несколько лет. Хочу здесь решить задачи, потом посмотрим. У меня контракт. Хочу сконцентрироваться на «Арисе». Иначе фокус уходит в сторону, — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Алексей Шпилевский возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. Под его руководством команда из Лимасола впервые в своей истории стала чемпионом Кипра.

В текущем сезоне «Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 36 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Пафос», у которого 37 очков.