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Маркус Рашфорд отреагировал на слухи о возможном скором уходе из «Манчестер Юнайтед»

Маркус Рашфорд отреагировал на слухи о возможном скором уходе из «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось, что Рашфорд ведёт переговоры с ведущим спортивным агентством Stellar в надежде заключить выгодную для себя сделку в январе.

«За последние несколько недель было написано много лживых историй, но, ребята, это становится
просто абсурдным — я никогда не встречался ни с каким агентством и не планирую этого делать», — написал Рашфорд в социальной сети.

В текущем сезоне чемпионата Англии 27-летний Маркус Рашфорд провёл 15 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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