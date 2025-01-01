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Transfermarkt опубликовал список самых дорогих свободных агентов лета 2025 года

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих свободных агентов лета 2025 года
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Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список из 10 самых дорогостоящих игроков, срок действия контрактов которых истекает по окончании сезона-2024/2025.

1. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», правый защитник, 26 лет) — € 75 млн;
2. Мохамед Салах («Ливерпуль», нападающий, 32 года) — € 55 млн;
3. Альфонсо Дэвис («Бавария», левый защитник, 24 года) — € 50 млн;
4. Йозуа Киммих («Бавария», опорный полузащитник, 29 лет) — € 50 млн;
5. Джонатан Дэвид («Лилль», нападающий, 24 года) — € 45 млн;
6. Лерой Зане («Бавария», правый вингер, 28 лет) — € 45 млн;
7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур», левый вингер, 32 года) — € 38 млн;
8. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», атакующий полузащитник, 33 года) — € 35 млн;
9. Жонатан Та («Байер», центральный защитник, 28 лет) — € 30 млн;
10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», центральный защитник, 33 года) — € 28 млн.

Этим футболистам с сегодняшнего дня официально разрешено вести переговоры с другими командами, договариваясь о будущих трансферах на правах свободных агентов.

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