Владелец «СКА-Ростов» Баста опубликовал поздравление с Новым годом

Рэпер и владелец медийного клуба «СКА-Ростов» Баста (Василий Вакуленко) опубликовал поздравление с Новым 2025 годом.

«Дорогие болельщики «СКА-Ростов»! От всей души благодарю вас за поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении всего года! Всё, что мы делаем — для вас! Поздравляю с Новым 2025 годом. Будьте здоровы и берегите себя, скоро увидимся!» — приводит слова Басты пресс-служба ФК «СКА-Ростов».

«СКА-Ростов» является серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года, обладателем Кубка страны 1981 года. В сезоне-2023 выступал в группе «Золото» дивизиона «Б» Второй лиги. Лишился профессионального статуса по решению владельца клуба Василия Вакуленко, которым 25 января 2024 года было заявлено о переходе команды в МФЛ.