Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «СКА-Ростов» Баста опубликовал поздравление с Новым годом

Владелец «СКА-Ростов» Баста опубликовал поздравление с Новым годом
Комментарии

Рэпер и владелец медийного клуба «СКА-Ростов» Баста (Василий Вакуленко) опубликовал поздравление с Новым 2025 годом.

«Дорогие болельщики «СКА-Ростов»! От всей души благодарю вас за поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении всего года! Всё, что мы делаем — для вас! Поздравляю с Новым 2025 годом. Будьте здоровы и берегите себя, скоро увидимся!» — приводит слова Басты пресс-служба ФК «СКА-Ростов».

«СКА-Ростов» является серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года, обладателем Кубка страны 1981 года. В сезоне-2023 выступал в группе «Золото» дивизиона «Б» Второй лиги. Лишился профессионального статуса по решению владельца клуба Василия Вакуленко, которым 25 января 2024 года было заявлено о переходе команды в МФЛ.

Материалы по теме
Глушаков — о зарплатах: кто на что учился. У меня самые большие премиальные были $ 40 тыс.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android