Руслан Пименов: у «Локомотива» и «Динамо» схожие проблемы — игра в обороне

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов оценил выступление железнодорожников в первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 18 матчей.

«Команда не прыгнула выше головы. «Локомотив» достаточно хорошо укомплектован, плюс раскрылся молодой Батраков. Поэтому на сегодняшний момент можно смело утверждать, что «Локомотив» – это боевая хорошая команда. Видно, что хочет тренер, игроки понимают его требования. Провалились в концовке, потому что у команды схожая проблема, как и у «Динамо» – это игра в обороне», – приводит слова Пименова Metaratings.