«Челси» вернул из аренды вратаря Гэбриела Слонину

Вратарь Гэбриел Слонина, выступавший в третьем дивизионе Англии за «Барнсли» на правах аренды, вернулся в лондонский «Челси». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Слонина сыграл за «Барнсли» 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча, а также дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 19 сыгранных матчей «Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 45 очков.