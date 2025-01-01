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Экс-вратарь Филимонов поделился мнением о товарищеских матчах сборной России

Экс-вратарь Филимонов поделился мнением о товарищеских матчах сборной России
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Экс-вратарь национальной команды России Александр Филимонов высказался о необходимости проведения товарищеских матчей сборной России. Напомним, на ноябрьском сборе на международные товарищеские матчи национальная команда России сыграла с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0).

«Нужно ли сборной России играть с такими командами, как Бруней? Да. Хотя бы с кем-то надо. Неважно с кем, надо играть. А футболистам нужно показывать свой максимальный уровень, а не заниматься ерундой. Неважно, 11 или 20 голов забьют, главное — выкладываться и показывать уровень, чтобы команда была готова бороться с лидерами мирового футбола, когда нас вернут.

Может ли сборная России рассчитывать на хорошие результаты после возвращения? Учитывая, сколько команд сейчас играют на чемпионатах мира и Европы, шансы есть», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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