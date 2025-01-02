«Это не тот уровень». Александр Бубнов — о выступлении Алексея Миранчука в США

Бывший футболист Александр Бубнов оценил выступления российского полузащитника американской «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в 2024 году.

«Алексей Миранчук в Италии себя показать не смог, хотя всё же о нём положительно отзывались. Явно лучше выступал, чем Захарян в Испании. Но не был игроком стартового состава, тренер гнобил, из-за чего Алексей не выдержал конкуренции. В Америке вроде играет, счастлив, адаптация хорошо проходит. Но это не тот уровень — сомневаюсь, что он будет с МЛС прогрессировать, дай бог, на том же уровне останется», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В сезоне-2024 МЛС 29-летний Алексей Миранчук провёл 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.