«Ботафого» сделал второе предложение по Бителло, первое «Динамо» отклонило — Globo

Бразильский «Ботафого» отправил в московское «Динамо» второе предложение по переходу полузащитника Бителло. Об этом сообщил Globo Esporte.

Отмечается, что «Динамо» отклонило первое предложение, сделанное в субботу, 28 декабря, но бразильский клуб не отказался от полузащитника. Предложение в € 10 млн было сочтено намного ниже ожиданий российского клуба. В среду, 1 января, «Ботафого» предпринял новый шаг – сумма не разглашается.

Ранее сообщалось, что «Ботафого» уже согласовал с Бителло личный контракт. Агент игрока отмечал, что футболист может покинуть клуб этой зимой, так как надеялся, что сможет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось.