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«Начни с себя». Александр Кокорин отреагировал на поздравление Александра Соболева

«Начни с себя». Александр Кокорин отреагировал на поздравление Александра Соболева
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Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в комментариях отреагировал на слова форварда «Зенита» Александра Соболева, которые он адресовал подписчикам. Соболев поздравил аудиторию с Новым 2025 годом и призвал быть добрее друг к другу. Кокорин прокомментировал: «Начни с себя».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 11 матчей за «Зенит», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету пять игр, два гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

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