Экс-игрок «Атлетико» и «Челси» Диего Коста покинул «Гремио» на правах свободного агента

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Диего Коста покинул бразильский «Гремио» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Диего Косте 36 лет, он выступал за бразильский клуб с февраля прошлого года. Всего на его счету 26 матчей за команду из Порту‑Алегри во всех турнирах, в которых он отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

С мадридским «Атлетико» Диего Коста дважды выигрывал Лигу Европы, три раза — Суперкубок УЕФА. Вместе с лондонским «Челси» он дважды становился чемпионом Англии.