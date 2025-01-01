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Экс-игрок «Атлетико» и «Челси» Диего Коста покинул «Гремио» на правах свободного агента

Экс-игрок «Атлетико» и «Челси» Диего Коста покинул «Гремио» на правах свободного агента
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Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Диего Коста покинул бразильский «Гремио» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Диего Косте 36 лет, он выступал за бразильский клуб с февраля прошлого года. Всего на его счету 26 матчей за команду из Порту‑Алегри во всех турнирах, в которых он отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

С мадридским «Атлетико» Диего Коста дважды выигрывал Лигу Европы, три раза — Суперкубок УЕФА. Вместе с лондонским «Челси» он дважды становился чемпионом Англии.

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