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Игорь Акинфеев опубликовал новогоднее видеопоздравление

Игорь Акинфеев опубликовал новогоднее видеопоздравление
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил подписчиков с Новым 2025 годом.

«Друзья, поздравляю вас с Новым годом! Хочу пожелать каждому из вас в новом году хорошего настроения, счастья, конечно же, крепкого здоровья вам и вашим семьям, ну и, конечно, побольше позитива. Надеюсь, что в новом году мы с вами будем чаще встречаться и наша с вами дружба будет только крепчать. Пусть в вашей жизни царит гармония, любовь, хорошее настроение, ну и побольше всем нам удачи. С Новым годом! ЦСКА всегда будет первым!» — сказал Акинфеев в видео в телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Игоря Акинфеева.

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