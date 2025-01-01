«ПСЖ» предлагает Салаху контракт, известны его возможные условия — TEAMtalk

«ПСЖ» намерен осуществить переход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха следующим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Ромена Колле Годена.

По информации источника, французский клуб предлагает Салаху контракт сроком на три года с заработной платой в размере € 300 тыс. в неделю. В то время как «Ливерпуль» предлагает Салаху продлить контракт на два года с зарплатой в размере € 200 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.