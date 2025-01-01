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«Ренн» объявил о переходе Секо Фофана из «Аль-Насра»

«Ренн» объявил о переходе Секо Фофана из «Аль-Насра»
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Полузащитник Секо Фофана перешёл из саудовского «Аль-Насра» во французский «Ренн». Об этом сообщил официальный сайт «Ренна».

«Сделав себе имя во Франции, игрок сборной Кот-д'Ивуара летом 2023 года принял новый вызов, присоединившись к саудовскому клубу «Аль-Наср», а спустя шесть месяцев был отдан в аренду «Аль-Иттифаку». В то же время он сыграл активную роль в триумфальной кампании «слонов» на Кубке африканских наций 2024 года», — написано в сообщении.

«Я очень рад присоединиться к «Ренну» и начать 2025 год с этого нового вызова. Я всегда внимательно следил за «Ренном», и это клуб, с которым я встречался много раз. Обсуждения с Арно Пуем и Фредериком Массарой изменили ситуацию к лучшему. Они рассказали мне о проекте и ожиданиях акционеров. Идея была убедительной, и после этого решение было очень простым. В «Ренне» есть несколько талантливых игроков, и я не думаю, что клуб находится там, где ему следует быть. У нас будет шанс сыграть в серии матчей и показать, что начало сезона было ниже возможностей клуба. Я надеюсь, что мы сможем очень быстро изменить ситуацию к лучшему», — сказал Фофана.

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