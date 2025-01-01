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«Талант сумасшедший!» Бубнов назвал лучшего футболиста мира в 2024 году

«Талант сумасшедший!» Бубнов назвал лучшего футболиста мира в 2024 году
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Бывший футболист Александр Бубнов назвал полузащитника испанской «Барселоны» Ламина Ямаля лучшим игроком мира в 2024 году.

«Талант сумасшедший! Несмотря на юный возраст, паренёк, ещё будучи школьником, сразу закрепился в основе «Барселоны». В этом году он сыграл большую роль в том, чтобы сборная Испании выиграла чемпионат Европы. Нужно понимать, что молодым игрокам становится всё труднее себя проявить в условиях тотального прессинга, когда большую роль играют физические данные, а у Ламина это получилось шикарно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Топ-5 лучших футболистов мира в 2024 году по версии Александра Бубнова:

1. Ламин Ямаль («Барселона»).
2. Родри («Манчестер Сити»).
3. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).
4. Лаутаро Мартинес («Интер»).
5. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).

В текущем сезоне чемпионата Испании 17-летний Ламин Ямаль провёл 16 матчей, в которых забил пять мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету пять игр, один гол и две результативные передачи в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы 2024 года в семи играх за сборную Испании Ямаль однажды отличился и сделал четыре голевые передачи.

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