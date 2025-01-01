Стало известно имя приоритетного игрока, которого «Барселона» хочет купить в атаку

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас является приоритетным кандидатом на усиление атакующей линии «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор «Барселоны» Деку высоко котирует футбольные способности Диаса. В «Барселоне» считают Диаса лучше, чем Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Рафаэл Леау («Милан»).

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.