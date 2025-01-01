Во Франции оценили шансы Сафонова стать основным вратарём «ПСЖ» в 2025 году

Журналист L’Équipe Жозе Барросо считает, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не станет основным голкипером французского клуба в 2025 году.

«Велики ли шансы Сафонова стать первым номером «ПСЖ» в 2025 году? Никто не знает — Луис Энрике настолько непредсказуем, что предугадать это просто невозможно. К тому же он никому ничего не сообщает до последнего момента.

Но, если учитывать последние недели 2024 года (от матча с «Баварией» до игры с «Монако»), я бы сказал, что Доннарумма останется в основном составе. Думаю, Сафонов не будет первым номером «ПСЖ» в 2025 году, но Энрике может решить иначе. Сафонов показал очень хорошую игру в Кубке Франции, так что тренер может сделать ставку и на него», — приводит слова Барросо «РБ Спорт».

В текущем сезоне французской Лиги 1 25-летний Матвей Сафонов провёл пять матчей. Также на счету российского голкипера две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Франции. Во встрече национального кубка Сафонов отразил два пенальти и помог своей команде выйти в 1/16 финала. «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 1:1, 4:3 пен.

Предыдущим клубом Сафонова был «Краснодар», который он покинул летом 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.