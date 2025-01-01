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Полузащитник ЦСКА Обляков опубликовал новогоднее поздравление

Полузащитник ЦСКА Обляков опубликовал новогоднее поздравление
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поздравил своих фанатов с Новым годом.

«С Новым годом,
Счастья, здоровья, благополучия в новом 2025 году», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. ЦСКА с 31 очком идёт на шестом месте.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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