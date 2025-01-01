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«Арсенал» на выезде победил «Брентфорд» в матче чемпионата Англии

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:1.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо. На 29-й минуте форвард Габриэл Жезус забил ответный мяч «Арсенала». Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитник Микель Мерино и нападающий Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Микеля Артеты набрала 39 очков за 19 матчей. «Брентфорд» находится на 12-й строчке, заработав 24 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 45 очков.