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Брентфорд — Арсенал, результат матча 1 января 2025, счёт 1:3, АПЛ 2024-2025

«Арсенал» на выезде победил «Брентфорд» в матче чемпионата Англии
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Мбемо – 13'     1:1 Жезус – 29'     1:2 Мерино – 50'     1:3 Мартинелли – 53'    

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо. На 29-й минуте форвард Габриэл Жезус забил ответный мяч «Арсенала». Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитник Микель Мерино и нападающий Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Микеля Артеты набрала 39 очков за 19 матчей. «Брентфорд» находится на 12-й строчке, заработав 24 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 45 очков.

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