Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов стал отцом

В семье голкипера «Ростова» Рустама Ятимова родился сын. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Радостная новость! Наш голкипер Рустам Ятимов стал папой! Поздравляем Рустама и его жену Татьяну с рождением сыночка Леона. Малышу желаем крепкого здоровья, а родителям счастья и большой любви!» — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Ростов»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Рустам Ятимов провёл 10 матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков после 18 матчей.