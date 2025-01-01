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«Арсенал» определился с главной трансферной целью в январе

«Арсенал» определился с главной трансферной целью в январе
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Лондонский «Арсенал» считает нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича своей главной трансферной целью в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Артета хочет видеть Влаховича в своей команде и считает его переход более приоритетным, чем подписание игрока на замену травмированному Букайо Саке. При этом в случае, если Влахович не перейдёт в «Арсенал», то клуб может подписать одного из следующих футболистов: Лерой Зане («Бавария»), Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд), Брайан Мбемо («Брентфорд»).

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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