«Арсенал» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей во всех турнирах

Сегодня, 1 января, «Арсенал» обыграл «Брентфорд» во встрече 19-го тура чемпионата Англии со счётом 3:1 и тем самым продлил беспроигрышную серию до 12 матчей во всех турнирах. Последнее поражение «канониры» потерпели в матче Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (0:1) 6 ноября 2024 года.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо. На 29-й минуте форвард Габриэл Жезус забил ответный мяч «Арсенала». Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитник Микель Мерино и нападающий Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Микеля Артеты набрала 39 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается «Ливерпуль», у которого 45 очков.