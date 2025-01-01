«Арсенал» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей во всех турнирах
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Сегодня, 1 января, «Арсенал» обыграл «Брентфорд» во встрече 19-го тура чемпионата Англии со счётом 3:1 и тем самым продлил беспроигрышную серию до 12 матчей во всех турнирах. Последнее поражение «канониры» потерпели в матче Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (0:1) 6 ноября 2024 года.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Мбемо – 13' 1:1 Жезус – 29' 1:2 Мерино – 50' 1:3 Мартинелли – 53'
На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо. На 29-й минуте форвард Габриэл Жезус забил ответный мяч «Арсенала». Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитник Микель Мерино и нападающий Габриэл Мартинелли.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Микеля Артеты набрала 39 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается «Ливерпуль», у которого 45 очков.
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