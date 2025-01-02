Бубнов: Сафонов рядом не стоит с Доннаруммой

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о конкуренции голкиперов Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы во французском «ПСЖ».

«Сафонов рядом не стоит с Доннаруммой. Если итальянец здоров, то у Матвея шансов нет, уровень мастерства просто другой, нет ресурса составить конкуренцию. Да и когда травмирован основной вратарь «ПСЖ», есть же ещё и третий голкипер, ему тоже играть надо», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне французской Лиги 1 25-летний Матвей Сафонов провёл пять матчей. Также на счету российского голкипера две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Франции. 25-летний Джанлуиджи Доннарумма провёл 16 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах.