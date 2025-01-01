Ибрагимович прокомментировал увольнение Фонсеки и назначение Консейсау

Советник «Милана» Златан Ибрагимович объяснил увольнение Паулу Фонсеки с поста главного тренера итальянской команды и назначение Сержиу Консейсау.

«Я хочу поблагодарить Фонсеку за то, что он сделал, и за то, какой он профессионал.

Максимум уважения к нему. Он не смог добиться стабильных результатов, а когда ты в «Милане», результаты имеют первостепенное значение.

Мы решили уволить его после матча и совершили ошибку, отправив его на пресс-конференцию. Я прошу прощения у Паулу и болельщиков.

Все знают, кто такой Консейсау: у него есть характер, он победитель, и он уже показал отличные результаты в «Порту». У него ясное видение: как только он приехал, он сразу же заставил команду работать. Теперь наша задача — обеспечить его всем необходимым», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, Фонсека возглавлял «Милан» с лета 2024 года. Ранее Паулу также трудился главным тренером в «Авеше», «Порту», «Браге», «Пасуш де Феррейре», «Шахтёре», «Лилле» и «Роме».

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Кальяри».