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Топ-10 игроков Серии А по итогам 18 туров по версии Fantacalcio

Топ-10 игроков Серии А по итогам 18 туров по версии Fantacalcio
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Портал Fantacalcio на основе оценок ведущих спортивных итальянских изданий составил рейтинг топ-10 игроков Серии А по итогам 18 туров текущего сезона.

Рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Николо Барелла («Интер» Милан);
  2. Мойзе Кин («Фиорентина»);
  3. Федерико Димарко («Интер» Милан);
  4. Алессандро Бастони («Интер» Милан);
  5. Матео Ретеги («Аталанта»);
  6. Алессандро Буонджорно («Наполи»);
  7. Алекс Мерет («Наполи»);
  8. Маттиа Дзакканьи («Лацио»);
  9. Себастьяно Эспозито («Эмполи»);
  10. Марко Карнезекки («Аталанта»);

После 18 туров чемпионата Италии первое место занимает «Аталанта», у которой 41 очко. На втором месте идёт «Наполи» с аналогичным количеством очков.

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