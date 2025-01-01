Топ-10 игроков Серии А по итогам 18 туров по версии Fantacalcio
Портал Fantacalcio на основе оценок ведущих спортивных итальянских изданий составил рейтинг топ-10 игроков Серии А по итогам 18 туров текущего сезона.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- Николо Барелла («Интер» Милан);
- Мойзе Кин («Фиорентина»);
- Федерико Димарко («Интер» Милан);
- Алессандро Бастони («Интер» Милан);
- Матео Ретеги («Аталанта»);
- Алессандро Буонджорно («Наполи»);
- Алекс Мерет («Наполи»);
- Маттиа Дзакканьи («Лацио»);
- Себастьяно Эспозито («Эмполи»);
- Марко Карнезекки («Аталанта»);
После 18 туров чемпионата Италии первое место занимает «Аталанта», у которой 41 очко. На втором месте идёт «Наполи» с аналогичным количеством очков.
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