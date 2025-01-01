Топ-10 игроков Серии А по итогам 18 туров по версии Fantacalcio

Портал Fantacalcio на основе оценок ведущих спортивных итальянских изданий составил рейтинг топ-10 игроков Серии А по итогам 18 туров текущего сезона.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Николо Барелла («Интер» Милан); Мойзе Кин («Фиорентина»); Федерико Димарко («Интер» Милан); Алессандро Бастони («Интер» Милан); Матео Ретеги («Аталанта»); Алессандро Буонджорно («Наполи»); Алекс Мерет («Наполи»); Маттиа Дзакканьи («Лацио»); Себастьяно Эспозито («Эмполи»); Марко Карнезекки («Аталанта»);

После 18 туров чемпионата Италии первое место занимает «Аталанта», у которой 41 очко. На втором месте идёт «Наполи» с аналогичным количеством очков.