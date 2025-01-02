Вчера, 1 января, прошёл заключительный матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 1 января:

«Брентфорд» — «Арсенал» — 1:3.

В составе «Брентфорда» отличился Брайан Мбемо, за «Арсенал» забили Габриэл Жезус, Микель Мерино и Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Микеля Артеты набрала 39 очков за 19 матчей. «Брентфорд» находится на 12-й строчке, заработав 24 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 45 очков.