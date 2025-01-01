Артета прокомментировал волевую победу «Арсенала» над «Брентфордом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды над «Брентфордом» (3:1) в матче 19-го тура АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Мбемо – 13' 1:1 Жезус – 29' 1:2 Мерино – 50' 1:3 Мартинелли – 53'
«Это большая победа. «Брентфорд» действительно хорошая команда, с очень хорошим тренером, и они были великолепны в домашней игре.
Когда в начале игры вы пропускаете гол, это становится непреодолимой преградой, но команда сохраняла терпение. Нам нужно было справиться с ситуацией эмоционально.
Мы очень хорошо начали второй тайм, воспользовались этим и были очень хладнокровны в штрафной. Возможно, затем пришлось немного отойти к своим воротам, но мы выглядели неплохо», — приводит слова Артеты Sky Sports.
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