Артета прокомментировал волевую победу «Арсенала» над «Брентфордом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды над «Брентфордом» (3:1) в матче 19-го тура АПЛ.

«Это большая победа. «Брентфорд» действительно хорошая команда, с очень хорошим тренером, и они были великолепны в домашней игре.

Когда в начале игры вы пропускаете гол, это становится непреодолимой преградой, но команда сохраняла терпение. Нам нужно было справиться с ситуацией эмоционально.

Мы очень хорошо начали второй тайм, воспользовались этим и были очень хладнокровны в штрафной. Возможно, затем пришлось немного отойти к своим воротам, но мы выглядели неплохо», — приводит слова Артеты Sky Sports.