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WhoScored представил топ-11 игроков в АПЛ в 2024 году. В нём не оказалось Салаха и Холанда

WhoScored представил топ-11 игроков в АПЛ в 2024 году. В нём не оказалось Салаха и Холанда
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WhoScored представил команду 2024 года в английской Премьер-лиге. Примечательно, что в ней не оказались нападающие Мохамед Салах («Ливерпуль») и Эрлинг Холанд («Ливерпуль»), которые на данный момент лидируют в гонке бомбардиров в текущем сезоне.

Команда 2024 года в АПЛ выглядит следующим образом:

Голкипер: Марк Флеккен («Брентфорд»);

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль), Габриэл Магальянс («Арсенал»), Джеймс Тарковски («Эвертон»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»);

Нападающие: Луис Диас («Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал»), Кай Хаверц («Арсенал»).

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