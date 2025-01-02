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Жозе Моуриньо рассказал, почему возглавил «Фенербахче»

Жозе Моуриньо рассказал, почему возглавил «Фенербахче»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, почему летом прошлого года принял решение возглавить турецкий клуб.

«Потому что я люблю футбол и люблю свою работу. Я не хочу ждать и ждать снова и снова идеальной возможности, идеального места, и тем более брать творческий отпуск. Я знаю, что многим это нравится, по крайней мере, так они нам говорят. Я сказал «да» клубу, который так сильно хотел меня и показал мне это с первого дня», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

После 16 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 36 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Галатасарай», у которого 44 очка.

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