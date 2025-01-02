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«Арсенал» ни разу в 2024 году не проиграл командам из Лондона в АПЛ

«Арсенал» ни разу в 2024 году не проиграл командам из Лондона в АПЛ
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Лондонский «Арсенал» в 2024 году не потерпел ни одного поражения в матчах английской Премьер-лиги, в котором его соперниками были команды из столицы Великобритании. Об этом сообщает портал Squawka.

В нынешнем сезоне АПЛ выступают семь команд из Лондона: «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Фулхэм», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Брентфорд». В прошлом году «Арсенал» в матчах с такими командами одержал восемь побед и два раза сыграл вничью.

Вчера, 1 января, «Арсенал» обыграл «Брентфорд» в матче 19-го тура АПЛ со счётом 3:1. На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо. На 29-й минуте форвард Габриэл Жезус забил ответный мяч «Арсенала». Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитник Микель Мерино и нападающий Габриэл Мартинелли.

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