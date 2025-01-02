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Нападающий «Арсенала» Жезус высказался о своей игре в этом сезоне

Нападающий «Арсенала» Жезус высказался о своей игре в этом сезоне
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Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус после матча 19-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1) прокомментировал свою игру в этом сезоне.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Мбемо – 13'     1:1 Жезус – 29'     1:2 Мерино – 50'     1:3 Мартинелли – 53'    

«Каждый в клубе может сказать вам, как я работаю каждый день. Я не сдаюсь.

Я хочу продолжать забивать, чтобы помогать команде», — приводит слова Жезуса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо. На 29-й минуте форвард Габриэл Жезус забил ответный мяч «Арсенала». Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитник Микель Мерино и нападающий Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда Микеля Артеты набрала 39 очков за 19 матчей. «Брентфорд» находится на 12-й строчке, заработав 24 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 45 очков.

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