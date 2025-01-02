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Виктор Фонт потребовал объяснений от руководства «Барселоны» из-за ситуации с Ольмо

Виктор Фонт потребовал объяснений от руководства «Барселоны» из-за ситуации с Ольмо
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Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал руководство клуба из-за ситуации вокруг полузащитника клуба Виктора Ольмо и Пау Виктора.

«В связи с серьёзностью ситуации, связанной с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора, а также с крайне плохим и недопустимым для лучшего клуба мира имиджем, мы разделяем обеспокоенность всех болельщиков «Барселоны» по поводу катастрофических спортивных, экономических и институциональных последствий этого случая. Результатом может стать потеря игрока, которого мы четыре месяца назад приобрели за € 55 млн, а теперь видим, что он может уйти из-за управления, полного импровизаций и абсолютной нехватки профессионализма.

Мы надеемся, что ситуация с обоими игроками будет разрешена, но считаем недопустимым, чтобы высшее руководство «Барселоны» действовало таким образом и демонстрировало подобный имидж. Поэтому мы требуем от руководства и президента Жоана Лапорты немедленно предоставить все необходимые объяснения, чтобы детально рассказать, какие действия были предприняты и какие будут последствия», — приводит заявление Фонта Marca.

Напомним, ранее стало известно, что сине-гранатовые не смогли зарегистрировать Ольмо и Виктора. По контракту оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

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