Жозе Моуринью рассказал, в чём заключается величие тренера

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос, в чем заключается величие тренера.

«В чем заключается величие тренера? В карьере, а не в моменте. Величие тренера заключается в результатах, а не в философии. В человечности, а не в эгоцентризме. В смелости, а не в самозащите. В честности, а не в умении налаживать связи. В гармонии с новым поколением коллег. В умении спокойно спать по ночам, потому что он всегда интеллектуально независимым и принципиальный», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Напомним, Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Ранее специалист тренировал «Рому», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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