Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности по будущему Хвичи Кварацхелии в «Наполи»

Стали известны подробности по будущему Хвичи Кварацхелии в «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия готов подписать новый контракт с неаполитанцами. Об этом сообщает издание Sport.es. со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2029 года с повышением зарплаты в четыре раза (с € 1,5 млн до € 6 млн). Кроме того, в договоре грузина с «голубыми» будет прописана сумма отступных, которая пока не разглашается. Отметим, действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» заканчивается летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» всерьёз интересуется вингером.

В 19 матчах во всех турнирах в текущем сезон Хвича забил пять голов и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 85 млн.

Материалы по теме
Стало известно, какую зарплату «Наполи» предложил Хвиче Кварацхелии

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android