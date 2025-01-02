Анчелотти настаивает, чтобы «Реал» ускорился в вопросе подписания Трента — источник

Главный тренер «Реала Карло Анчелотти настаивает на том, чтобы клуб ускорился в вопросе подписания контракта с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает журналист Льюис Стил на личной странице в своей социальной сети X.
По данным источника, Анчелотти хочет, чтобы сделка по покупке футболиста была закрыта в январе.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложил защитник контракт на четыре года и солидный подписной бонус.
Напомним, соглашение Александер-Арнольда с «Ливерпулем» заканчивается грядущим летом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 75 млн.
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