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Анчелотти настаивает, чтобы «Реал» ускорился в вопросе подписания Трента — источник

Анчелотти настаивает, чтобы «Реал» ускорился в вопросе подписания Трента — источник
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Главный тренер «Реала Карло Анчелотти настаивает на том, чтобы клуб ускорился в вопросе подписания контракта с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает журналист Льюис Стил на личной странице в своей социальной сети X.

По данным источника, Анчелотти хочет, чтобы сделка по покупке футболиста была закрыта в январе.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил защитник контракт на четыре года и солидный подписной бонус.
Напомним, соглашение Александер-Арнольда с «Ливерпулем» заканчивается грядущим летом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 75 млн.

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