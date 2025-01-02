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Издание Sport.es раскрыло подробности по делу о проблеме «Барселоны» с регистрацией Ольмо

Издание Sport.es раскрыло подробности по делу о проблеме «Барселоны» с регистрацией Ольмо
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В каталонской «Барселоне» уверены, что Ла Лига зарегистрирует хавбека своей команды Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую половину сезона-2024/2025. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые подтверждают, что необходимые документы для регистрации испанских футболистов были поданы в срок, но административные препятствия, не зависящие от клуба, задержали процесс.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось зарегистрировать Ольмо и Виктора. Каталонцы подали запрос в Испанскую федерацию футбола (RFEF) для решения сложившейся проблемы.

Отметим, если ситуация решится не в пользу «блауграны», то по контракту оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

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