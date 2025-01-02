«Реал» рассматривает переход игрока «МЮ» в случае срыва главной трансферной цели — Холл

Мадридский «Реал» прорабатывает возможность приобрести у английского «Манчестер Юнайтед» португальского правого защитника Диогу Дало за € 60 млн. Об этом сообщает журналист Sky Sports Питер Холл в соцсетях.

По информации источника, если главная трансферная цель «сливочных» вице-капитан «Ливерпуля» правый защитник Трент Александер-Арнольд продлит свой контракт с мерсисайдцами, то «Королевский клуб» в экстренном порядке обратится к португальскому игроку.

В текущем сезоне Дало провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 29 матчtq. Португалец записал на свой счёт две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

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