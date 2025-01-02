Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанская федерация футбола отказала «Барселоне» в регистрации Ольмо — AS

Испанская федерация футбола отказала «Барселоне» в регистрации Ольмо — AS
Комментарии

Испанская федерация футбола (RFEF) не стала рассматривать запрос «Барселоны» о включении в заявку на вторую половину сезона-2024/2025 полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора. Об этом сообщает AS.

По информации источника, RFEF отказался помогать сине-гранатовым, чтобы не вступать в конфликт с руководством Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось зарегистрировать Ольмо и Виктора, так как каталонцы не смогли уложиться в соответствующие правила финансового контроля.

Отметим, если ситуация решится не в пользу «блауграны», то по контракту оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

Материалы по теме
Издание Sport.es раскрыло подробности по делу о проблеме «Барселоны» с регистрацией Ольмо

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android