Испанская федерация футбола отказала «Барселоне» в регистрации Ольмо — AS

Испанская федерация футбола (RFEF) не стала рассматривать запрос «Барселоны» о включении в заявку на вторую половину сезона-2024/2025 полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора. Об этом сообщает AS.

По информации источника, RFEF отказался помогать сине-гранатовым, чтобы не вступать в конфликт с руководством Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось зарегистрировать Ольмо и Виктора, так как каталонцы не смогли уложиться в соответствующие правила финансового контроля.

Отметим, если ситуация решится не в пользу «блауграны», то по контракту оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

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