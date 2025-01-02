Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе за титул в АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе за чемпионский титул в АПЛ после победы в матче с 19-го тура с «Брентфордом» (3:1).
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Мбемо – 13' 1:1 Жезус – 29' 1:2 Мерино – 50' 1:3 Мартинелли – 53'
«Мы можем только выиграть наш следующий матч и посмотреть, что произойдёт. Это не в наших руках, но то, что в наших силах, мы должны сделать», — приводит слова Артеты BBC.
На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на шесть очков. При этом, «Ливерпуль» сыграл на одну игру меньше.
В следующем туре «Арсенал» встретится с «Брайтоном».
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